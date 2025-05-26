В ходе масштабных рейдов ГАИ в Самарской области выявлено больше 1000 нарушений

В Самарской области в ходе масштабных рейдов 23, 24 и 25 мая выявлено больше 1000 различных правонарушений, сообщили в управлении Госавтоинспекции областного ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В состоянии опьянения за руль сели 52 водителя. За незаконную «тонировку» к ответственности привлечены 124 человека. 35 человек нарушили правила перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции водители привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. 99 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

«Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 6 правонарушений со стороны пешеходов и 19 со стороны водителей»,— говорится в сообщении правоохранителей.

О том, что в выходные на территории региона максимально будет увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы, в полиции сообщили в пятницу, 23 мая.

Сабрина Самедова