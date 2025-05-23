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Полиция предупредила о масштабных рейдах ГАИ на дорогах Самарской области

В Самарской области 23, 24 и 25 мая пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции, сообщили в областном ГУ МВД. Плотность нарядов дорожно-патрульной службы будет максимально увеличена.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В ходе мероприятий госавтоинспекторы особое внимание уделят предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения»,— отметили в полиции. 

О пьяных водителях правоохранители просят сообщать по телефону 112. 

Сабрина Самедова

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