Совет директоров БСЗ рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Часть прибыли в размере 3,1 млн руб. предложено направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров компании. Остальные 79,1 млн руб. рекомендуется не распределять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Березниковский содовый завод является одним из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Продукция завода используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

В 2024 году выручка БСЗ составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 82,3 млн руб. С 2019 года генеральным директором завода является Эдуард Давыдов. Компания входит в АО «Росхим».