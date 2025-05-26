В Тольятти перекроют путепровод на улице Революционной

В Тольятти собираются приступить к ремонту путепровода на ул. Революционной. Объект был построен в начале 70-х годов, и его ремонт будет проводиться впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих, изначально планировалось сохранить возможность проезда по путепроводу на время производства работ. Но после предварительного обследования сооружения были выявлены дефекты, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения в процессе ремонта.

«Поэтому принято решение перекрыть путепровод для всех видов транспорта. Ориентировочно — со 2 июня»,— заявил господин Сухих.

Временные схемы объезда путепровода на ул. Революционной подготовлены. Городские власти предполагают, что в летний период, когда транспорта в городе становится меньше, предстоящие ограничения не вызовут серьезных проблем для автомобилистов.

Алексей Алексеев