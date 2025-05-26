Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о судьбе знаменитого футболиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Мануэл Франсишко дус Сантос. Уверен, большинству из вас это имя не сказало ровным счетом ничего. Но прозвище этого бразильского футболиста знают многие — Гарринча! Он играл в эпоху Пеле, был любимцем миллионов. Но умер один в 49 лет от цирроза печени, без средств к существованию. История жизни уникального игрока действительно невероятна. Начну с того, что стать профессиональным спортсменом он не мог в принципе из-за врожденных недостатков: одна нога короче другой на 6 см, деформация позвоночника, смещение костей таза. Но как раз все это делало его финты уникальными. Защитники были не в состоянии их разгадать. Гарринча стал настоящий звездой на чемпионате мира 1962 года. После того как Пеле получил травму, Гарринча чуть ли ни в одиночку вытащил команду в финал, где они стали чемпионами.

Пресса задыхалась от восторга. После четвертьфинала с англичанами одна из центральных чилийских газет вышла с заголовком «С какой планеты Гарринча?» Но, несмотря на это, игрок продолжал пить ром, курить и не пропускал ни одной юбки. Однажды в Норвегии от него забеременела несовершеннолетняя девушка, которая прибиралась в гостиничных номерах. При этом футболист был женат и утверждал, что счастлив в браке. Но даже любящая жена не смогла справиться с его подходом к жизни. Гарринча или Мане, как его звали близкие, вообще не думал о завтрашнем дне. Он подписывал контракты, не читая. А когда его сделали официальным представителем института кофе в Европе, быстро устал и на одной из презентаций сказал на камеру, что ром значительно лучше.

В последние годы жизни об игроке никто не вспоминал. Он умер в одиночестве в полной нищете, казалось, всеми забытый. Но когда нападающего хоронили, люди стояли вдоль всей дороги от Рио-де-Жанейро до его родного поселка в пригороде, а это 70 км. Рядом с могилой игрока, где написано «Здесь покоится с миром тот, кто был радостью народа», болельщики написали: «Спасибо, Гарринча, что ты жил!»

Владимир Осипов