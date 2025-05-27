В Прикамье один из крупнейших производителей алкоголя снизил производство почти на 30%

В 2024 году объемы производства АО «Пермалко» составили 1,28 млн дал, что ниже показателя предыдущего года на 29,4%. Об этом свидетельствует годовой отчет компании, размещенный на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснила «Ъ-Прикамье» директор по корпоративным коммуникациям управляющей компании «Алковорлд» (управляет АО «Пермалко») Инна Ильина, снижение показателей годовых объемов производства связано с изменением стратегического курса предприятия, подразумевающего развитие собственного портфеля брендов «с нуля». Компания «ПермАлко» строит свой портфель брендов вместо эксплуатации предприятия в интересах чужих торговых марок. Это естественным образом влияет на объем выпуска на начальном этапе его реализации»,— подчеркнула госпожа Ильина.

Согласно данным отчета, за 2024 год экспортные поставки предприятия составили 7,5% объема продаж. Себестоимость реализации товаров, продукции и работ снизилась до 1,3 млрд руб., что является следствием «изменения структуры производства и снижения доли продукции в сложном оформлении, инфляционного роста цен на сырье и комплектующие». Активы предприятия на конец отчетного года составляли 1,8 млрд руб.

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко».

Выручка компании в 2024 году с НДС и акцизами составила 5,9 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 34,6% — до 52,9 млн руб. Финансовые результаты в компании объяснили «плановым этапом стратегического курса, направленного на развитие и укрепление собственного товарного портфеля».

Ранее компания заявила о запуске алкогольных напитков (водка, настойки, соджу) под новыми брендами.