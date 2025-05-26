Решением гордумы внесены изменения в Правила благоустройства территории Тольятти. В нормативно-правовом акте учтены три важных блока изменений: требования к нестационарным торговым объектам, порядок проведения ярмарок, правила проведения земляных работ с обязательным условием восстановления благоустройства после их завершения, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, конструкция НТО должна обеспечивать возможность его оперативного перемещения и транспортировки, а также отвечать требованиям к внешнему виду и техническому состоянию, установленным отдельным муниципальным правовым актом администрации.

Кроме того, в Правила благоустройства добавлено требование о наличии места под размещение урны — оно должно располагаться на расстоянии не более 5 метров. Также подход к НТО должен иметь твердое покрытие. После демонтажа НТО собственник обязан восстановить асфальтовое или иное покрытие, восстановить благоустройство территории.

Такое же правило действует и в отношении любых земляных работ. После их завершения производится восстановление нарушенных элементов благоустройства, которые сдаются по акту приема уполномоченному должностному лицу администрации района.

В минувшем году изменились требования к обустройству ярмарок, в частности, приказом регионального министерства промышленности и торговли был утвержден Стандарт проведения муниципальных и региональных ярмарок на территории Самарской области. Это также учтено в Правилах благоустройства.

Алексей Алексеев