Выручка пермского изготовителя нефтегазового оборудования приблизилась к 2,5 млрд рублей

АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (ПНИТИ) отчиталось о финансовых результатах за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», прибыль общества за отчетный период увеличилась на 21,9% — с 304,6 млн до 371,4 млн руб. Выручка составила 2,42 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 12% (в 2023-м — 2,1 млрд руб.). Себестоимость продаж компании выросла с 1,4 млрд до 1,6 млрд руб. При этом заметно снизился показатель «прочих расходов» — 29,8 млн руб. против 36,1 млн руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ПНИТИ» занимается изготовлением насосного и нефтегазового оборудования, заготовок для атомной промышленности. Согласно официальному сайту, разработки предприятия входят в список лауреатов и дипломантов конкурсов «100 лучших товаров России». АО контролируется семьей покойного гендиректора ПНИТИ Александра Малафеева — его дочерью Еленой Адарюковой и ее супругом, председателем совета директоров Вадимом Адарюковым. Согласно Rusprofile, гендиректором с 2019 года выступает Александр Шимкевич.