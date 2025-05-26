На Дону появится рабочая группа по внедрению цифрового рубля

В Ростовской области для операций с цифровым рублем планируют создать рабочую группу. Она займется внедрением расчетов в бюджетный процесс. Об этом сообщают РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу регионального министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что рубль будет представлен наличной, безналичной и цифровой формами. Их сделают равноценными: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Предполагается, что расчеты с помощью «цифры» обеспечат повышенную безопасность и удобство. Счета цифрового рубля и все операции с ним будут разместят на платформе Банка России.

Мария Хоперская