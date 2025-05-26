Минтранс КБР расширил план дорожного ремонта на 2025 год

Власти Кабардино-Балкарии расширили программу дорожного ремонта на 2025 год. В план работ включили три дополнительных объекта, сообщили в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реконструкции подлежат автотрассы «Куба — Псыхурей — Кременчуг — Константиновское, Баксан — Карагач» и объездная дорога селения Каменка. По информации ведомства, эти маршруты обеспечивают доступ к медицинским и образовательным учреждениям, спортивным и культурным объектам, а также связывают между собой муниципалитеты и населенные пункты.

Строительные работы на добавленных в программу объектах стартуют летом после завершения контрактных процедур. В настоящее время ремонт уже ведется на дорогах региональной сети в 15 населенных пунктах. Общая протяженность обновляемых участков составляет около 80 км.

Николай Аксенов