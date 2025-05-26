По подозрению в поджоге вышки сотовой связи задержан житель Омска

Сотрудниками омских управлений ФСБ и МВД задержан предполагаемый поджигатель вышки сотовой связи. На время следствия 28-летний подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-службе полиции региона.

По данным силовиков, омич, следуя инструкциям «куратора», повредил металлическую обшивку вышки сотовой связи, расположенной на территории Кировского округа областного центра, облил ее горючей жидкостью и поджег. В последующем он получил причитающееся вознаграждение. Размер гонорара правоохранители не сообщают.

Оперативники задержали подозреваемого в кафе. По ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В октябре 2024 года, как писал «Ъ-Сибирь», в Омске по подозрению в теракте на железной дороге был задержан 27-летний безработный. Он признался, что вступил в ряды украинской террористической организации и по заданию куратора в ночь на 14 октября поджег релейный шкаф с автоматикой на станции «Московка». За диверсию на Трансибе ему было обещано 20 тыс. руб., однако акция так и осталась неоплаченной

Илья Николаев