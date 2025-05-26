Устроившего стрельбу в Россоши отправили в СИЗО

Суд в Воронежской области заключил под стражу 38-летнего жителя Россоши, который 23 мая открыл стрельбу возле железнодорожного вокзала города. Мера пресечения будет действовать до 23 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина совершил покушение на убийство двух и более лиц, а также незаконно хранил и носил огнестрельное оружие. Во время инцидента один из прохожих получил огнестрельное ранение в грудную клетку и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Задержали мужчину 25 мая. Его нашли на одной из улиц Россоши. Мужчина дал признательные показания. Обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина с бутылкой пива в руках внезапно достал пистолет и начал стрелять по прохожим, после чего скрылся с места преступления. Следователи продолжают комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и сбору доказательств.