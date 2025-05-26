Качеством работы общественного транспорта недовольны 65% нижегородцев

В Нижнем Новгороде почти 65% жителей не устраивает качество работы общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции 26 мая рассказал представитель общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. По его словам, мнение нижегородцев выяснили в ходе опроса, проведенного с 25 марта по 25 апреля. В нем приняли участие 1108 жителей Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Зотова, основной проблемой в работе общественного транспорта опрошенные считают большие интервалы ожидания. Почти 31% респондентов рассказали, что ждут свой маршрут на остановке 20-40 минут. Также в числе проблем нижегородцы указали переполненность транспорта, отсутствие возможности уехать после 21:00, регулярные «гонки» маршруток и регулярные нарушения расписания. Также нижегородцы жаловались на отдельные маршруты и требовали смены перевозчика — «ГК Мещеряков и компания».

Для улучшения работы общественного транспорта респонденты предлагали делать упор на «реальную работу» по составлению расписания и обеспечению равномерных интервалов на маршрутах, повышать условия труда для водителей, вернуть необходимые людям маршруты, развивать метрополитен и перестать менять номера маршрутов.

Анастасия Титова