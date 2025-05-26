Семь жителей Курской области, вернувшихся с Украины, находятся в спецучреждениях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 7 из 20 жителей Курской области, вернувшихся в Россию при обмене с Украиной по формуле «1000 на 1000», находятся в специализированных социальных учреждениях. О каких именно учреждениях идет речь — он не пояснил.

Двое жителей региона находятся в больнице, восемь размещены в пункте временного размещения, еще трех — сразу забрали родственники, сообщил губернатор в Telegram-канале. «Все остальные находятся в специализированных социальных учреждениях, где им оказывается все необходимое внимание»,— написал он.

20 жителей Курской области были возвращены на территорию России в рамках первого этапа масштабного обмена 23 мая. В момент передачи жителей с ними встретилась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и сотрудники Российского Красного Креста. Они отмечали физическую и моральную усталость людей. По прибытии в Курск 18 человек разместили в ПВР, двух — в медучреждения. Пункт размещения посещал Александр Хинштейн, он выдал каждому из них сертификат на 30 тыс. руб.

Полина Мотызлевская