Кубанская винодельня вошла в пятерку крупнейших алкопроизводителей России

Винодельческое хозяйство «Кубань-Вино» в 2025 году заняло пятое место в рейтинге крупнейших производителей алкоголя в России. Согласно исследованию журнала Forbes, выручка кубанской компании составила 16,5 млрд руб., а объем производства достиг 6,9 млн дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Россельхозбанк Фото: предоставлено Россельхозбанк

Лидером рейтинга стала Novabev Group с выручкой 34 млрд руб. и объемом производства 13,2 млн дал. Второе место заняла «Алвиса» (24,8 млрд руб., 4,6 млн дал). На третьей строчке расположилась «Алкогольная сибирская группа» (23,2 млрд руб., 11,7 млн дал).

«Кубань-Вино» было основано в 1956 году в станице Старотитаровской Краснодарского края. В 2003 году предприятие вошло в состав холдинга «Ариант». В 2024 году по иску Генеральной прокуратуры РФ «Кубань-Вино» перешло в государственную собственность под управление «РСХБ-Финанс» — дочерней структуры Россельхозбанка.

Кроме того, в предыдущем году компания произвела почти 100 млн бутылок тихих и игристых вин под брендами Chateau Taman, Aristov, «Высокий берег», «Вина Тамани» и другими.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2024 году выпустили более 1,2 млрд л алкогольной продукции, что на 27% превышает показатели предыдущего года.

Нурий Бзасежев