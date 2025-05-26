В Астрахани загорелся строящийся дом жилого комплекса «Атмосфера»

В Астрахани по адресу ул. Бехтерева, 12/4, где продолжается строительство ЖК «Атмосфера», произошел пожар. Инцидент случился сегодня в 12:42 по местному времени (11:42 мск).

Огонь вспыхнул в строящемся многоэтажном доме, загорелся утеплитель на площади 90 кв.м. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и пять пожарных.

К 13:00 (12:00 мск) огонь был потушен. Пострадавших нет, информация уточняется.

ЖК «Атмосфера» возводит ООО «Прогресс» (группа компаний ДК «Прогресс»). Разрешение на строительство, по данным ДОМ.РФ, компания получила в мае 2018 года. Сдать жилой комплекс планируют в третьем квартале 2027 года, а выдать ключи — в октябре 2028 года. ЖК включает 577 квартир, из которых 22 уже проданы. Стоимость квартир в зависимости от площади варьируется от 5 млн до 15,6 млн руб. (Средняя цена за 1 кв. м. 195,8 тыс. руб.).

Нина Шевченко