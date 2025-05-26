В Туле женщина пострадала при атаке БПЛА

В Туле женщина пострадала при атаке беспилотников, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Утром над регионом были сбиты три БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

«В результате падения обломков беспилотника пострадала женщина»,— сообщил губернатор, уточнив, что пострадавшей оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

По предварительным данным, разрушений нет. Глава региона призвал местных жителей незамедлительно информировать экстренные службы об обнаружении подозрительных предметов.