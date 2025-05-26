Польский МИД выразил протест России из-за демонтажа барельефов военных наград

Польский МИД передал России ноту протеста из-за демонтажа барельефов польских военных наград на Польском воинском кладбище на территории мемориального комплекса «Медное» в Тверской области. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дипломатическая нота уже передана»,— сказал глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24 (цитата по ТАСС).

16 мая мемориальный комплекс «Медное» сообщил о демонтаже барельефов польских воинских наград — ордена Virtuti Militari и юбилейной медали «Крест Сентябрьской кампании». В комплексе объяснили эти действия исполнением представления прокуратуры Тверской области об устранении нарушений федерального законодательства. В силовых структурах утверждают, что изготовленные поляками барельефы были установлены с нарушением российских законов. Речь идет о федеральных законах «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Анастасия Домбицкая