В Красноярске под КРТ передан участок бывшего санатория на проспекте Ульяновский

ООО «СЗ "Конструктив девелопмент"» заключило договор с департаментом градостроительства Красноярска о комплексном развитии территории (КРТ) на проспекте Ульяновский. Организация проведет работы на участке площадью 1,4 га, сообщает горадминистрация. Ранее на этой территории находилась здравница.

Соглашение заключено на пять лет. Компания построит жилые дома, проезды, наземные и подземные парковки.

Кроме того, согласно договору, организация выделит мэрии помещение в 1 тыс. кв. м под центр дополнительного образования.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе арбитражный суд Красноярского края принял иск департамента градостроительства Красноярска к ООО «Коопстрой» об изъятии девяти объектов недвижимости под КРТ на ул. Шахтеров.

Александра Стрелкова