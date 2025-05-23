Мэрия Красноярска намерена через суд изъять девять зданий для КРТ

Арбитражный суд Красноярского края принял исковое заявление департамента градостроительства мэрии Красноярска к ООО «Коопстрой» об изъятии девяти объектов недвижимости в целях комплексного развития территорий (КРТ) по ул. Шахтеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как рассказали в арбитражном суде, в июле 2024 года между мэрией Красноярска и ООО «Специализированный застройщик "Мегаполис"» был заключен договор о КРТ по ул. Шахтеров, а в апреле 2025-го принято решение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости для муниципальных нужд.

«Коопстрой» отказался подписать с муниципалитетом соглашение об изъятии объектов недвижимости. Размер возмещения в мэрии оценили в 379,2 млн руб.

Михаил Кичанов