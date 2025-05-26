Студента ВГУ из Белгорода обвинили в убийстве соседа по общежитию

Управление СКР по Воронежской области предъявило обвинение 23-летнему белгородцу в убийстве соседа по комнате в общежитии в облцентре (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве. В пресс-службе Воронежского госуниверситета подтвердили, что речь идет о студенте факультета географии, геоэкологии и туризма вуза, и добавили, что оказывают содействие в расследовании.

По версии следствия, утром 23 мая в общежитии по адресу Хользунова, 50 обвиняемый после конфликта с соседом по комнате ударил его ножом в область шеи. От полученных травм студент скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и сейчас допрашивают свидетелей.

Ранее в отношении студента избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ГУ МВД по Воронежской области добавили, что белгородец сам обратился в полицию и сообщил о совершенном им убийстве.

Егор Якимов