Нижегородец получил 160 тысяч рублей страховки за пострадавший из-за БПЛА дом

Житель Нижегородской области, чей дом пострадал из-за беспилотника, получил страховое возмещение. Взрывной волной были повреждены элементы обшивки фасада дома, разбита оконная рама, осталось несколько следов от осколков на крыше, сообщили в страховой компании «Росгосстрах» 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места происшествия

Фото: Правительство Нижегородской области Фото с места происшествия

Фото: Правительство Нижегородской области

Эксперты оценили сумму ущерба почти в 160 тыс. руб., эти деньги компания перечислила владельцу дома.

Как писал «Ъ-Приволжье», указанный инцидент произошел в Павловском округе в конце апреля. Сам беспилотник упал в лесном массиве.

Галина Шамберина