Беспилотник повредил частный дом в Павловском округе

Житель Павловского округа Нижегородской области обратился за страховой выплатой после падения беспилотника на территорию частного дома. Об этом сообщили в страховой компании «Росгосстрах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В результате инцидента дом был поврежден, отметили в компании. Размер ущерба определит экспертиза.

В компании уточнили, что дом павловчанина пострадал накануне. Как писал «Ъ-Приволжье», в ночь на 29 апреля над Нижегородской областью сбили восемь беспилотников. Губернатор Глеб Никитин без подробностей сообщал, что атаку отразили над территориями двух округов.

Владимир Зубарев