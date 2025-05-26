В Ярославле в День города запустят ночные автобусы

В Ярославле 31 мая, в День города, будут работать 13 дополнительных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Дополнительные автобусы с индексом 0 начнут ходить после салюта, с 23:20. Доехать в любой район города можно будет от Торгового переулка, Богоявленской и Красной площадей. В числе маршрутов №01, 04, 012, 013, 019, 021 и другие. Подробнее с расписанием можно познакомиться на сайте правительства области.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу празднования Дня города, которая завершится фейерверком.

Алла Чижова