Под Саратовом руководителя передвижного зоопарка наказали штрафом за нарушения

В Саратовской области руководителя передвижного зоопарка в рамках дела об административном правонарушении (ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ) оштрафовали на 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура города Балаково выяснила, что ООО «Карина» демонстрировало животных на выставке-зоопарке в торговом центре «Оранж». При этом надзорное ведомство выявило в деятельности организации ряд нарушений.

Так, организаторы мероприятий не обеспечили проведение ветеринарного осмотра животных, не предусмотрели зоны кормления, выгула и отдыха. Также речь идет о непроведении дезинфекции помещения и инвентаря до начала выставки.

Павел Фролов