Минсельхоз завершит программу развития АПК Северного Кавказа до конца года

Министерство сельского хозяйства России планирует завершить разработку программы по развитию агропромышленного комплекса Северного Кавказа до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин на сессии «Аграрный Кавказ: раскрытие инвестиционного потенциала» в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Заместитель министра подчеркнул, что Северный Кавказ является одним из ключевых аграрных регионов страны с большим потенциалом в сфере семеноводства.

«По целому ряду направлений мы видим очень большие перспективы. Я бы отдельно выделил возможности Северного Кавказа по производству семян»,— отметил Андрей Разин.

Разин добавил, что реализация потенциала Северного Кавказа в аграрном секторе позволит осуществить ряд инвестиционных проектов в ближайшее десятилетие.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов