Киргизия предлагает Баку и Еревану площадку для подписания мирного договора

Киргизия готова предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы поддерживаем усилия, направленные на установление устойчивого мира и стабильности в регионе. Если потребуется, Кыргызстан готов выступить в роли посредника и предоставить площадку для подписания мирного соглашения»,— сказал он (цитата по Vesti.az).

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Анастасия Домбицкая