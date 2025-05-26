Под Пензой в выгребной яме утонул 5-летний мальчик, прокуратура начала проверку

Прокуратура Пачелмского района Пензенской области приступила к проверке по сообщению о гибели в р. п. Пачелма пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, мальчик утонул в результате падения в выгребную яму близ дома по ул. 1 Мая районного центра. Произошло это днем накануне, 25 мая.

В ходе проверочных мероприятий прокуратуре предстоит оценить действия законных представителей ребенка и органов системы профилактики. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят органы предварительного расследования.

Павел Фролов