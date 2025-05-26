Единственный кандидат—участник СВО вошел в топ-2 списка праймериз ЕР в Ижевске

Единственный участник СВО, принявший участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) к выборам в гордуму Ижевска, занял второе место в праймериз по территориальной группе №5 «Устиновская». По результатам, опубликованным на сайте праймериз, военнослужащий Владислав Сахаров набрал 4,4 тыс. голосов, уступив 2,4 тыс. действующему депутату гордумы Бахрузу Гумбатову. При этом народный избранник победил в Союзном одномандатном избирательном округе №25, набрав 1,7 тыс. голосов. Следовательно, если господин Гумбатов решит идти на выборы в качестве одномандатника, то от территориальной группы могут выдвинуть участника СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Владислав Сахаров был мобилизован в 2022 году. В зоне спецоперации служил пулеметчиком на территории Херсонской области. Вернулся в Удмуртии в июле 2024 года из-за ранения. На сайте праймериз указан сторонником партии ЕР. Бывший солдат является временно неработающим. Он родился в 1995 году.

Напомним, праймериз ЕР состоялись 19-25 мая. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. Само выдвижение состоится на региональной партийной конференции. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, свой выбор в предварительном голосовании сделали свыше 98 тыс. жителей региона. Всего в праймериз было зарегистрировано 624 кандидата. Конкуренция — пять человек на одно место.

Сами выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут 14 сентября этого года. Вакантным является 135 мандатов, на столицу Удмуртии приходится 35. Кроме этого, выберут двух депутатов в Госсовет Удмуртии.

Половина действующих депутатов гордумы Ижевска решила не участвовать в праймериз ЕР, обязательных для выдвижения от партии на выборах в сентябре этого года. В списке не оказалось в том числе председателя гордумы седьмого созыва Фарита Губаева. При этом идти на выборы от партии власти пожелали двое представителей других фракций. Эксперты полагают, что некоторые действующие депутаты устали от политической деятельности, а кому-то рекомендовано не участвовать в праймериз, чтобы освободить места для новых перспективных парламентариев.

Подробнее об этом читайте в материале «Праймериз пройдут без председателя».