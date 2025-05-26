В суде заявили о проблемах с доставкой Виталия Кушнарева на заседание

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону задерживается заседание по делу бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из здания суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, пятое по счету заседание было назначено на 10:30. Однако, раньше 15:00 подсудимого не доставят. Из СИЗО в суд фигурантов доставляют на двух автомобилях. Всего на 26 мая необходимо развести 44 подсудимых и в первую очередь — в областные и окружные суды. Бывшего чиновника, по словам сотрудников суда, могут доставить ориентировочно к 15:00.

Как писал «Ъ-Ростов», по версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по ремонту автодорог в Ростовской области. Министра задержали 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.

Подробнее о последнем судебном заседании по делу читайте в тексте «Ловили на купюры с муляжами»

Мария Хоперская