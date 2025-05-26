СМИ: Израиль и «Хамас» рассматривают предложение Уиткоффа о прекращении огня

Израиль и «Хамас» рассматривают проект соглашения о прекращении огня, который с одобрения спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа сторонам передал палестино-американский посредник Бишара Бахбах. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на палестинского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

По данным источника, план Стива Уиткоффа предполагает освобождение десяти живых израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 60 дней. Первый этап освобождения пленников произойдет в первый день прекращения огня, второй — на седьмой день. Гарантировать безопасность в период действия режима будет лично президент США Дональд Трамп. Предполагается, что в этот период стороны будут продолжать переговоры о путях урегулирования конфликта.

21 мая в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников, основанное на плане спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В Израиле утверждают, что против плана выступает движение «Хамас», которое настаивает на более длительном прекращении огня сроком 90 дней.

17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между «Хамасом» и Израилем о прекращении огня в секторе Газа, однако, по данным источников, переговоры зашли в тупик. «Хамас» ранее обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке «ввести в заблуждение мировое сообщество», создавая видимость участия в переговорах.

О развитии ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «В спецслужбы Израиля добавили согласных».

Анастасия Домбицкая