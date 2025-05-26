Над Ярославской областью сбили еще три БПЛА

Над территорией Ярославской области в период с 8:30 до 11:00 26 мая дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Согласно данным Минобороны, это вторая атака в Ярославской области за последние сутки: первая произошла в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая, был сбит один БПЛА.

Напомним, что из-за угрозы БПЛА в регионе ограничили работу мобильного интернета и ярославского аэропорта.