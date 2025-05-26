Улицу Островского в Ростове перекроют на два месяца из-за капремонта

В Ростове-на-Дону движение по улице Островского (в границах Темерницкой и Серафимовича) перекроют из-за ремонта. Работы на теплосетях будут проводить с 11 июня по 30 июля, сообщает городской департаменте автомобильных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что движение ограничат и на улице Темерницкой в районе пересечения с участком работ.

Автомобилистам необходимо заранее учитывать изменения и планировать пути объезда.

Мария Хоперская