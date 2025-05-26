В Ростове начальник автоколонны получает до 175 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону начальник автоколонны может получать до 175 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщают специалисты портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Из результатов исследования за май 2025 года следует, что от 60 до 65 тыс. руб. может получать кандидат с опытом работы не менее трех лет, средним профессиональным или неполным высшим техобразованием. Кроме того, он должен иметь водительское удостоверение, знать технологии ремонта легковых и грузовых автомобилей, а также законодательство в сфере автотранспорта и грузоперевозок.

От 65 до 70 тыс. руб. в городе предлагают уверенному пользователю программы «1С:Управление автотранспортом». Соискатель должен понимать принципы организации работы и структуры управления транспортным хозяйством. Опыт работы руководства автопарком не менее одного года. От 70 до 110 тыс. руб. в может зарабатывать кандидат с высшим техническим образованием и аттестатом по безопасности дорожного движения. Стаж работы в должности начальника автоколонны должен быть не менее трех лет.

На самую высокую зарплату, от 110 до 175 тыс. руб., претендуют специалисты с опытом руководства автопарком численностью от 50 единиц грузовой техники и стажем работы в должности начальника автоколонны не менее пяти лет.

Мария Хоперская