В Нижегородской области задержали семерых участников ячейки исламистов

Семь участников законспирированной ячейки исламистов задержала в Нижегородской области Федеральная служба безопасности. Об этом сообщается на сайте ФСБ 26 мая.

Задержанные, состоящие в запрещенной в России международной террористической организации, являются гражданами одного из государств Центрально-Азиатского региона. По предварительным данным, указания им давал, «эмиссар из Польши».

Как полагает следствие, фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, предусматривающую насильственный захват власти и создание так называемого «всемирного халифата». Также они вербовали новых сторонников.

В отношении двух главарей группы возбудили уголовные дела, рядовых участников задержали в административном порядке, их выдворят из РФ.

Галина Шамберина