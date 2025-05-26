Акции китайских производителей электромобилей упали после снижения отпускных цен

Акции крупнейшего в мире производителя электромобилей, китайской компании BYD, упали сегодня на 8,8% на торгах в Гонконге. Как полагают аналитики Citigroup, которых цитирует CNBC, так рынок реагирует на объявленное BYD снижение цен на электромобили. Инвесторы опасаются начала новой ценовой войны. Падают, хотя и не так значительно, акции и других китайских производителей электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maja Smiejkowska / File Photo / Reuters Фото: Maja Smiejkowska / File Photo / Reuters

Компания BYD 23 мая анонсировала значительное снижение цен на 22 модели — от 20% до 34%. Так, хэтчбек Seagull с 20-процентной скидкой будет стоить $7780, а седан Seal после снижения цены на 34% — $14 тыс. Как указывают аналитики, так компания пытается стимулировать спрос в условиях ослабления продаж. После объявления о снижении цен число посетителей автосалонов BYD на минувших выходных взлетело на 30–40%.

Акции конкурентов BYD тоже падают сегодня: Geely Automobile — на 7%, Great Wall Motor — почти на 3%, Li Auto — почти на 5%, Xpeng — на 4%. Между тем аналитики Citigroup не ожидают, что снижение цен на модели BYD приведет к сокращению долей ее конкурентов на рынке электромобилей. Аналитики считают, что должны «хорошо вырасти» продажи электромобилей в ценовой категории до $27 тыс. на фоне «относительно слабой конкуренции».

Алена Миклашевская