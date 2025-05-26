Удмуртские врачи восстановили функцию руки участнику СВО после тяжелого ранения

Врачи РКБ №1 вернули подвижность руки участнику СВО, который получил тяжелое ранение с повреждением плечевой артерии и срединного нерва, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Ранение солдат получил в декабре 2023 года, после чего прошел лечение в военном госпитале. Спустя время ему провели операцию в Казани. В Татарстане военнослужащему восстановили проходимость артерии, однако травма нерва осталась без хирургического решения. У пациента развился неврологический дефицит: кисть утратила способность разгибать пальцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

На протяжении нескольких месяцев после этого солдат наблюдался у специалистов, но в зоне сосудистого шва плечевой артерии развивалась аневризма, что привело к полной закупорке сосуда. Военнослужащего госпитализировали в РКБ №1.

В больнице пациенту провели обследование, включая компьютерную томографию и ультразвуковое исследование нервов. Было выявлено полное пересечение срединного нерва, аневризматическое расширение артерии и ее блокировка.

Врачи РБК №1 провели операцию: удалили аневризму, выполнили протезирование плечевой артерии и провели иссечение поврежденного участка срединного нерва с последующей пластикой. Это позволило обеспечить полноценное кровоснабжение и начать восстанавливать нервную проводимость. Пациент находится на реабилитации. Функция верхней конечности была значительно восстановлена.

Напомним, свыше 800 участников специальной военной операции (СВО), получивших ранения, прошли лечение в стационарах республики с начала 2025 года. «В основном в наши больницы поступают участники СВО с осколочными и минно-взрывными травмами, которые уже прошли первоначальное лечение в прифронтовых госпиталях и сейчас нуждаются в операциях по извлечению осколков или восстановлению функций, реабилитации. Чаще всего им требуется хирургическая, травматологическая помощь»,— сказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.