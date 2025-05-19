Минздрав Удмуртии: 800 участников СВО прошли лечение в стационарах с начала года

Свыше 800 участников специальной военной операции (СВО), получивших ранения, прошли лечение в стационарах республики с начала 2025 года. «В основном в наши больницы поступают участники СВО с осколочными и минно-взрывными травмами, которые уже прошли первоначальное лечение в прифронтовых госпиталях и сейчас нуждаются в операциях по извлечению осколков или восстановлению функций, реабилитации. Чаще всего им требуется хирургическая, травматологическая помощь»,— сказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин (цитату приводит пресс-служба ведомства).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Так, врачи Первой республиканский клинической больницы (РКБ) удалили из предплечья участника СВО металлический осколок размером 5 на 5 мм. Солдат пострадал во время обстрела беспилотника в апреле. Чтобы восстановить целостность костей, медики выполнили репозицию — сопоставление фрагментов кости — отломков и зафиксировали их штифтами, спицами, винтами и пластинами. Сейчас пациент проходит реабилитацию в ортопедическом отделении РКБ.

Другая операция прошла в Городской клинической больнице №3 (ГКБ). Врачи удалили металлические осколки из полости коленного и голеностопного суставов военнослужащего. Он получил минно-взрывное ранение нижних конечностей. Во время операции медработники провели артроскопическое вмешательство: осколки удалили через небольшие «проколы» в области суставов. Она прошла успешно, для пациента разработали индивидуальный план реабилитации.