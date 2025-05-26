На Дону проведут кадастровую оценку земельных участков

В 2026 году на Дону будет проводиться очередная государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков. Об этом сообщает Министерство региональной политики Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, в течение 2025 года Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений будет осуществлять сбор информации, необходимой для проведения объективной оценки. Во избежание ошибок при определении кадастровой стоимости правообладателям рекомендуют до конца 2025 года проверить и уточнить характеристики принадлежащих им земельных участков в ЕГРН, в случае необходимости подать декларацию.

«Декларацию рассмотрят в течение 30 дней и через пять дней направят уведомление с перечнем учтенных объектов»,— сообщают в ведомстве.

Источник поясняет, в декларацию будут внесены: местоположение, адрес, вид использования объекта, а также его наименование, площадь, материал стен, этажность и др.

Валентина Любашенко