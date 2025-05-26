Челябинский завод начал производить новую модель промышленных роботов

Челябинское ООО «Завод Роботов» запустило в серийное производство новую модель консольно-портального робота RusRobot GR-40. Разработка предназначена для перемещения в трех плоскостях тяжелых грузов до 45 кг (этот вес имеет 70% используемых в машиностроении запчастей), сообщает пресс-служба компании.

Одной из главных особенностей манипулятора является его функционал. Он перемещается сверху над станками, загрузка и выгрузка заготовок также производится сверху непосредственно в станок, а не сбоку, как у обычных шестиосевых роботов. Это экономит место на производстве, так как оборудование можно ставить вплотную друг к другу. Кроме того, робот переносит по два изделия за одно движение, а благодаря длинной оси Х обслуживает до 4-5 станков в зависимости от времени обработки. Подобные характеристики, отмечают в пресс-службе предприятия, сократят количество требуемого на производстве оборудования, что сделает роботизацию участков с временем машинной обработки от 10 минут рентабельной. Из-за этих функций робот окупается за 3-4 месяца вместо 7-12, как в случае с шестиосевым. Конструкция разработана на основе инновационных отечественных технологий и лучших европейских практик автомобильной промышленности.

Линия по производству консольно-портальных манипуляторов выстроена по принципу «роботы делают роботов». Ключевые компоненты нового оборудования производят также с помощью автоматики. Далее завод планирует запустить производство таких же роботов с повышенной грузоподъемностью до 300 кг для оснащения складов металла, машин лазерной и термической резки и других применений.

Виталина Ярховска