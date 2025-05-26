Минприроды: ущерб от лесных пожаров в Забайкалье составляет 459 млн рублей

Минприроды Забайкальского края оценило ущерб лесному фонду от пожаров и затраты на их тушение в 459 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Министерства природных ресурсов Забайкальского края Фото: Телеграм-канал Министерства природных ресурсов Забайкальского края

Глава МЧС Александр Куренков 22 мая сообщал, что в регионе с начала года зафиксированы 487 очагов возгорания общей площадью 1,5 млн га. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 25 мая, в Забайкалье зафиксированы 35 пожаров на площади 693 тыс. га. (на 100 тыс. га меньше, чем по состоянию на утро 23 мая).

К тушению пожаров привлечено более 1,7 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. человек из других регионов.

Полина Мотызлевская