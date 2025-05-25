Площадь лесных пожаров в Забайкалье начала сокращаться

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 25 мая в Забайкалье зафиксировано 35 пожаров на площади 693 тыс. га. Это на 100 тыс. га меньше, чем было по состоянию на утро пятницы, 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе на тушении пожаров продолжает работать более 1,7 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. из республик Карелия, Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Иркутской, Свердловской, Омской областей, Приморского края, Ханты-Мансийского АО.

Ранее сообщалось, что с 23 мая в Забайкалье направлен Ан-26 «Циклон», способный вызывать искусственные осадки, а также специалисты по тушению пожаров методом прокладки минерализованных полос с помощью взрывов.

Влад Никифоров, Иркутск