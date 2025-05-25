Площадь лесных пожаров в Забайкалье начала сокращаться
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 25 мая в Забайкалье зафиксировано 35 пожаров на площади 693 тыс. га. Это на 100 тыс. га меньше, чем было по состоянию на утро пятницы, 23 мая.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В регионе на тушении пожаров продолжает работать более 1,7 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. из республик Карелия, Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Иркутской, Свердловской, Омской областей, Приморского края, Ханты-Мансийского АО.
Ранее сообщалось, что с 23 мая в Забайкалье направлен Ан-26 «Циклон», способный вызывать искусственные осадки, а также специалисты по тушению пожаров методом прокладки минерализованных полос с помощью взрывов.