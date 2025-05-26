В Краснотурьинске из-за взрыва газового баллона пострадал местный житель

В результате взрыва газового баллона в частном доме по улице Новая в Краснотурьинске (Свердловская область) пострадал 56-летний местный житель, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сейчас пострадавший находится травматологическом отделении центральной районной больницы — он получил множественные осколочные ранения груди и предплечья. «Официально нетрудоустроенный гражданин Караченко во дворе своего частного дома при помощи газовой горелки решил обжечь провода. Но, возможно, из-за нарушения правил техники безопасности или неисправности оборудования прогремел взрыв. Возгорания жилища, к счастью, не произошло. Эвакуация жильцов соседних домов не потребовалась»,— рассказал полковник Горелых.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в поселке Буланаш произошел взрыв в пятиэтажном доме, в результате чего пострадала 29-летняя жительница. Спасатели вывели на улицу 96 жильцов, в том числе 30 детей, еще 24 человека эвакуировались сами. По данным прокуратуры Свердловской области, причиной взрыва могла стать неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация.

Ирина Пичурина