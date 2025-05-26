Страны ШОС еще не решили, кого из кандидатов примут в состав организации
Вопрос расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно обсуждается, однако страны-участницы еще не определились с будущим составом членов организации. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.
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«Естественно, вопрос расширения активно обсуждается в текущей повестке дня,— сказал собеседник ТАСС.— До сих пор страны не решили окончательно, кому и в каком формате предоставлять членство».
Сухэль Хан сообщил, что в настоящее время есть несколько кандидатов на полноценное членство и на партнерство по диалогу.
В ШОС входят десять государств: Россия, Индия, Китай, Пакистан, Иран, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Еще 14 стран состоят в организации в качестве партнеров по диалогу.
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