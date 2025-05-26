Страны ШОС еще не решили, кого из кандидатов примут в состав организации

Вопрос расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно обсуждается, однако страны-участницы еще не определились с будущим составом членов организации. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Естественно, вопрос расширения активно обсуждается в текущей повестке дня,— сказал собеседник ТАСС.— До сих пор страны не решили окончательно, кому и в каком формате предоставлять членство».

Сухэль Хан сообщил, что в настоящее время есть несколько кандидатов на полноценное членство и на партнерство по диалогу.

В ШОС входят десять государств: Россия, Индия, Китай, Пакистан, Иран, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Еще 14 стран состоят в организации в качестве партнеров по диалогу.

Как прошел саммит ШОС в 2024 году, читайте в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Не в ШОС, а в глаз».

Анастасия Домбицкая