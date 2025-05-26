Бывшего главу Фонда капремонта Ставрополья осудили на 3 года за мошенничество

Бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ставропольского края и представитель коммерческой организации признаны виновными в крупном мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на сумму свыше 3,9 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Приговор по их уголовному делу вынес Октябрьский районный суд Ставрополя. Как установил суд, с мая 2018 года по июль 2023 года экс-глава Фонда вместе с представителем одного из подрядчиков (ООО «СК Феникс») в рамках исполнения контрактов по ремонту общего имущества многоквартирных домов в Ессентуках, Невинномысске и Светлограде похитили деньги субподрядчика. В результате их действий коммерческой организации причинен ущерб в сумме более 3,9 млн руб., говорится в сообщении.

По информацим СУСК региона, речь идет осужденные, не хотели производить оплату субпорядчику выполненных работ в полном объеме, прикрываясь разговорами о нахождении ООО «СК Феникс» в предбанкротном состоянии. Генеральный директор Фонда убедил директора субподрядной организации подписать дополнительные соглашения о проведении с ним полного расчета, сообщает СУСК.

В ходе следствия фигуранты были заключены под стражу, а на имущество экс-главы Фонда был наложен арест.

В осужденным назначено нказание в размере трех лет лишения свободы каждому. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму причиненного вреда.

Михаил Волкодав