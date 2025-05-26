«Ярдормост» займется пешеходной зоной Переславля-Залесского

Контракт на благоустройство пешеходной зоны Переславля-Залесского заключен с АО «Ярдормост». Соответствующая информация размещена на «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Контракт стоимостью 19,5 млн руб. был заключен 23 мая и уже находится на исполнении. В него входят монтаж кабеля в траншеи, устройство подстилающих слоев и плиточного покрытия, а также установка чугунных скамеек и уличных фонарей на улице Валовое кольцо, территории Красной площади, Пушкинского сквера и Садовой.

Заказчиком работ выступает переславское МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства». Благоустройство, согласно контракту, должно быть завершено до 11 августа 2025 года.

Алла Чижова