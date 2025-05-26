В Ростове дублер дороги улицы Вересаева минует частные застройки

Проект дороги – дублера от ул. Вересаева до пр. Шолохова не коснется жилых домов частного сектора, а станет частью транспортной развязки строящегося района «Новый Ростов». Об этом сообщил первый замдиректора АО «Региональная корпорация развития» Игорь Далаксакуашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Проект «Новый Ростов» реализуется через механизм комплексного развития территорий (КРТ). В настоящий момент заканчивается проектирование по дороге – дублеру Вересаева, которая пройдет по нашей территории, она не пойдет через частный сектор, как многие думают, и никому никакого ущерба не принесет. Она даст транспортное развитие всей этой территории, начиная от Александровки и заканчивая Шолохова», – поясил господин Далаксакуашвили.

Спикер сообщил, что на месте бывшего ростовского аэропорта, где развивается проект «Новый Ростов», построено свыше 100 тыс. кв. м жилья, планируется ввести еще 70 тыс. кв. м в 2025 году. В настоящее время в рамках программы осуществляется строительство внутренних улиц и основных транспортных артерий, уже пошел экспертизу проект магистральной дороги на бул. Авиаторов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что уже определены сроки окончания ремонта моста на автотрассе М4 «Дон».

Валентина Любашенко