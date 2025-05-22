Определены сроки окончания ремонта моста на автотрассе М4 «Дон»

На 1062-м километре федеральной трассы М4 «Дон» в Ростовской области продолжается ремонт Аксайского путепровода, реконструкцию планируют завершить до конца 2025 года. Сейчас работы выполнены на 50%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным предприятия, проект будет осуществлен в два этапа. На первом этапе завершен демонтаж старых балок и установка новых на правой стороне моста. В следующем этапе планируется провести аналогичный ремонт на левой стороне, обновить деформационные швы, опорные части и уложить новый асфальт, включая тротуары.

Во время ремонта движение на участке ограничено. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, часть автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области расширят до шести полос.

Валентина Любашенко