Определены сроки окончания ремонта моста на автотрассе М4 «Дон»
На 1062-м километре федеральной трассы М4 «Дон» в Ростовской области продолжается ремонт Аксайского путепровода, реконструкцию планируют завершить до конца 2025 года. Сейчас работы выполнены на 50%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Автодор».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Согласно данным предприятия, проект будет осуществлен в два этапа. На первом этапе завершен демонтаж старых балок и установка новых на правой стороне моста. В следующем этапе планируется провести аналогичный ремонт на левой стороне, обновить деформационные швы, опорные части и уложить новый асфальт, включая тротуары.
Во время ремонта движение на участке ограничено. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.
Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, часть автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области расширят до шести полос.