КС отклонил жалобу пары, не сумевшей прибегнуть к суррогатному материнству

Конституционный суд (КС) не стал рассматривать жалобу супругов из Самары, которые не сумели воспользоваться услугой суррогатного материнства с использованием половых клеток доноров. Пара усомнилась в правилах использования услуги, прописанных в законе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суды нижестоящих инстанций в период с октября 2023 по октябрь 2024 года согласились с вердиктом медработников о невозможности помочь семье по программе суррогатного материнства. Решение было принято из-за того, что предлагалось использовать половые клетки не генетических родителей, что обязательно по закону.

Супруги сочли неконституционной ч. 9 ст. 55 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой закреплено определение суррогатного материнства. Однако КС счел, что установленные законом правила «не выходят за пределы правотворческих полномочий федерального законодателя, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов», а также не нарушают конституционных прав заявителей. Суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению, передает «РИА Новости».

О популярности этой процедуры в России — в материале «Ъ FM» «Суррогатному материнству вынашивают решение».