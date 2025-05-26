Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Иркутской области из-за подлома стойки шасси

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно выполняло рейс Иркутск — Киренск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

По данным ведомства, во время посадки в 14:33 по местному времени у самолета сложилась передняя стойка шасси, из-за чего он выкатился за пределы ВПП.

Жертв и пострадавших нет. Пассажиры эвакуированы. Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СКР проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Александра Стрелкова